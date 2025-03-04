بعد مقترح نشر قوات دولية بغزة.. أول تعليق من حماس على مخرجات القمة العربية



وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود مرداوي لقناة الجزيرة، إنه "يجب التشاور مع كافة الفصائل والسلطة الفلسطينية قبل الموافقة على نشر قوات دولية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف مرداوي، "راضون عن مخرجات القمة العربية ونعتقد أنها اتخذت مواقف إيجابية داعمة لشعبنا".

وأكد أن الحركة أبدت مرونة كاملة في الوصول لأي تفاهمات وطنية تخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ورحبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقالت حماس، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وأضافت "نثمّن كلمات القادة والزعماء في القمَّة العربية غير العادية بالقاهرة التي أكّدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا، ورفض مشاريع الضم والتوطين".

كما ثمنت الحركة الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء، مضيفة "ونعدّه موقفًا مشرفًا ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر".

ودعا القادة العرب، في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات.