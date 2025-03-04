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بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. جماعة الحوثي تسقط مسيرة أمريكية

09:47 م الثلاثاء 04 مارس 2025

جماعة الحوثي

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وكالات

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، إنها أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، وفق قولها.

وأضافت الجماعة، "هذه المسيرة هي الـ15 التي ننجح في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وتابعت جماعة الحوثيين اليمنية، "مستمرون في تنفيذ مهامنا الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا"، مضيفة "نتابع التحركات المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب ومستعدون للتعامل مع أي تطورات".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي اليمينية كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدة تنفيذ أحد الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته.

وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هذه الخطوة تتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14175، الذي أصدره ترامب في وقت سابق، والذي حذر من أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة الشركاء الإقليميين والاقتصاد العالمي.

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