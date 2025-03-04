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لأول مرة منذ عامين.. تدريبات جوية أمريكية إسرائيلية فوق المتوسط

09:44 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أرشيفية

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قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي أجريا تدريبات فوق البحر المتوسط لأول مرة منذ عامين.
وأوضحت البث العبرية، أن التدريبات تحمل أهمية استراتيجية في ظل التطورات والتهديدات المتغيرة في الشرق الأوسط.
وأشارت البث العبرية، إلى أن عشرات المقاتلات وطائرات تزود بالوقود وقاذفات استراتيجية شاركت في التدريبات.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، كان آخر تدريب جوي مشترك بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي في النصف الأول من مارس عام 2023.

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تدريبات جوية أمريكا إسرائيل
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