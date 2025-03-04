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زيلينسكي: الروس سيصرون على دفعنا للتنازل عن أراضينا بشكل قانوني

09:36 م الثلاثاء 04 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه: "ما دمنا نقف جميعا بحزم في أوكرانيا فلن ينجح الروس في إضعافنا وسيكون السلام عادلا".

وأكد زيلينسكي، على أن الروس لم يغيروا موقفهم وسيصرون على تقليص حجم الجيش الأوكراني ودفع كييف للتنازل عن أراضيها بشكل قانوني.

وأشار زيلينسكي، إلى أن هناك أخبار مهمة جدا من المفوضية الأوروبية بشأن تخصيص أموال كبيرة للدفاع في أوروبا، مؤكدا أن وجود دفاعات جوية وإنفاق دفاعي أكبر يعني أساسا قويا لمزيد من العمل نحو إنهاء الحرب.

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