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رويترز عن مصادر: أمريكا وأوكرانيا تخططان لتوقيع اتفاق المعادن

09:36 م الثلاثاء 04 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوكرانيا تخططان لتوقيع اتفاق المعادن.

وقالت المصادر المطلعة، إن ترامب كان يرغب في الإعلان عن توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا في خطابه أمام الكونجرس.

وأوضح مصدر مطلع، أن مسؤولون أمريكيون تحدثوا مع مسؤولين أوكرانيين بشأن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، وفق ما نقلته "رويترز".

وأشار المصدر، إلى أن مسؤولون أمريكيون حثوا مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أمس الإثنين، نريد من زيلنسكي أن يعبر عن ندمه على الاجتماع المتوتر، وعليه أيضًا أن يؤكد استعداده لتوقيع اتفاق المعادن والمشاركة في محادثات السلام.

وأوضح والتز، خلال حديثه لوسائل الإعلام الاثنين، أن ترامب كان واضحًا، الجميع سيقدم تنازلات لوقف الحرب، على زيلنسكي اتخاذ الخطوات اللازمة ومنح التنازلات اللازمة لذلك.

ونشبت مشادة كلامية حادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في البيت الأبيض.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا، كما كان من المقرر توقيع صفقة المعادن بين واشنطن وكييف.

وفي وقتٍ سابق من فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، إن أوكرانيا والولايات المتحدة أعدتا النسخة النهائية لاتفاق المعادن النادرة، مؤكدًا أن اتفاق المعادن النادرة بين كييف وواشنطن مرتبط مباشرة مع ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف، أن اتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة يضع تصورًا لتأسيس صندوق خاص للاستثمار المشترك، و ستساهم كييف بنسبة 50% من إيرادات المعادن في هذا الصندوق.

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