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رئيس الوزراء الفلسطيني: سوف نستعين بمصر والأردن لإعادة تأهيل شرطتنا

09:25 م الثلاثاء 04 مارس 2025

رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى

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وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في ختام القمة العربية غير العادية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، "هذا يوم مهم لفلسطين خصوصًا لمسألة إعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف مصطفى، "نرى في الخطة العربية التي طرحت اليوم أملًا، وسنعمل مع كل الأطراف من أجل تنفيذها".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، "سنجري حوارًا وطنيًا بهدف تجاوز كل القضايا ونعتمد في ذلك على وطنية كل الأطراف".

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بمصر والأردن من أجل إعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.

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