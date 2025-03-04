البيان الختامي للقمة العربية: السلام هو خيارنا الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين

وكالات

أكد البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في القاهرة، الثلاثاء، على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال البيان الختامي، إن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.

وأوضح البيان الختامي للقمة العربية، أن استكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير أولوية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هدف القمة العربية غير العادية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات.

وأوضح أبو الغيط، أن البيان الختامي للقمة دعا مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.