وزيرة الخارجية الكندية: ثابتون في الدفاع عن اقتصادنا

وكالات

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي لفقدان الوظائف وارتفاع الأسعار على جانبي الحدود.

وأضافت جولي، "ثابتون في الدفاع عن اقتصادنا وعمالنا وشركاتنا في وجه الرسوم الأمريكية الجائرة".

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار كندي ( 20.7 مليار دولار أمريكي)، بدءا من اليوم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.