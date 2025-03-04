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أبو الغيط: القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة

09:07 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أحمد أبو الغيط

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وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هدف القمة العربية غير العادية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات.

وأوضح أبو الغيط، أن البيان الختامي للقمة دعا مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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