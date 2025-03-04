بعد مهاجمة رئيس الشاباك.. لابيد لنتنياهو: استيقظ وتحمل المسؤولية

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، الثلاثاء، إن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل محاولة إلقاء اللوم على الآخرين.

وفي حديث موجّه إلى نتنياهو، قال لابيد: "لليوم الـ 515 على التوالي هناك أسرى في غزة وحان الوقت كي تستيقظ وتتحمل المسؤولية".

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن استنتاجات تحقيق الشاباك لا تتناسب مع حجم الفشل.

وأشار المقربون من نتنياهو، إلى أن رئيس الشاباك رونين بار فشل تماما في التعامل مع حماس وهجوم 7 أكتوبر، كما أنه لم يقرأ الوضع الاستخباري بدقة وكان أسير مفهوم أمني خاطئ.

وأكد المقربون من نتنياهو، أن فرضية الشاباك الرئيسية كانت أن حماس ترغب في الحفاظ على الهدوء.

تأتي تصريحات المقربين من نتنياهو، على خلفية تحقيق لجهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في أحداث 7 أكتوبر 2023، يؤكد أنه كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيابًا لرقابة فعالة.

وأضاف، "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حركة حماس الهجومية"، موضحًا أنه واجه صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة.

وأشار الشاباك في تحقيقه إلى ان تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".

وأوضح أن الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.

وتابع الشاباك، "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم".

وأفادت القناة 12 العبرية، إن رئيس جهاز الشاباك رونين بار، أبلغ موظفين في الجهاز أنه سيستقيل من منصبه.

وأضافت القناة العبرية، أن بار حضر إلى مقر جهاز التحقيقات التي جرت في أحداث 7 أكتوبر، وتطرق إلى مسألة المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي، قائلًا: "لقد قبلت المسؤولية، واعتزم الوفاء بها، ولكن التوقيت مهم".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد هجومه ضد رئيس جهاز الشاباك، الأسبوع الماضي، محملًا إياه مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر.