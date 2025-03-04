وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنتنياهو أن أمن إسرائيل أهمية قصوى لترامب

وكالات

أفادت الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن روبيو أكد لنتنياهو أن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل أولوية قصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن روبيو شكر نتنياهو على تعاونه مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للمساعدة بتحرير كل الأسرى الإسرائيليين وتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت، "أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتوقع تنسيقًا وثيقًا مع إسرائيل لمعالجة التهديدات التي تشكلها إيران".

وبحسب المقترح الأمريكي الذي قدمه ستيف ويتكوف، سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.

وذكر مكتب نتنياهو، أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.

وقال نتنياهو، الأحد، إن قرار حكومته وقف إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى قطاع غزة، جاء على خلفية رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف.

ومن جانبها، رفضت حركة حماس المقترح الأمريكي مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى، السبت، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي.