ترامب: سأفرض رسومًا جمركية إضافية على كندا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على كندا بعد قرارها بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية.

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار كندي ( 20.7 مليار دولار أمريكي)، بدءا من اليوم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.