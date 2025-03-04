زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارًا محترمًا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارًا محترمًا وموقفًا واضحًا بينهما خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح.

وأضاف زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في المكتب البيضاوي "مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأمور".

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس"، "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل المستقبلي بناء".

وقال إن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن معادنها الأرضية النادرة الذي سعت إليه إدارة ترامب.