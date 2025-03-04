وزير الخارجية السعودي: نرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على رفض المملكة القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجدد بن فرحان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، فضلا عن ضرورة إيجاد ضمانات دولية لفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في القمة غير الاعتيادية للجامعة العربية بشأن غزة، عن أمله في إيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالاستقرار والازدهار.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.