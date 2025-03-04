ولي عهد الكويت يدعو لاتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة

وكالات

أكد ولي عهد الكويت أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، داعيًاً لاتخاذ موقف موحد ضد أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

ودعا، خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات لوقف العدوانية الإسرائيلية المستمرة على غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن التصعيد الحالي يستدعي تحركًا فوريًا وحازمًا من المجتمع الدولي.

كما لفت إلى أهمية صياغة خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، بحيث تشمل كافة الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، مشددًا على التزام الكويت بدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.