زيلينسكي يعرض مقترح سلام على روسيا وترامب في محاولة لإنهاء الحرب

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن السلام مع روسيا ممكن إذا وافقت موسكو على بعض الشروط.

كما أوضح أنه لا يحمل أي ضغائن بعد الاجتماع المتوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حيث شكره على قيادته وتوريد الأسلحة.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" بعد اتهامات أمريكية بأنه لا يرغب في إنهاء الحرب: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق سلام دائم".

وتابع: "فريقي وأنا مستعدون للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام يدوم".

وأضاف "نحن مستعدون للعمل بسرعة لإنهاء الحرب، ويمكن أن تكون المراحل الأولى هي إطلاق سراح الأسرى والهدنة في الأجواء - منع إطلاق الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى والقنابل على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى - وهدنة في البحر فورا، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه".

ويزعم زيلينسكي أنه يأمل في إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال أيضا إنه مستعد لتوقيع صفقة معادن كان ترامب الغاضب قد رفض إتمامها الأسبوع الماضي.

وأضاف زيلينسكي:"نحن نتذكر اللحظة التي تغير فيها الوضع عندما قدم الرئيس ترامب لأوكرانيا صواريخ جافلين. نحن ممتنون لذلك. لم تسر اجتماعاتنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما كان من المفترض أن تكون. من المؤسف أن هذا حدث بهذه الطريقة".

وبخصوص الاتفاق بشأن المعادن والأمن، قال زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لتوقيعه في أي وقت وفي أي صيغة مناسبة".