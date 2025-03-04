البرهان: ندعم المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير

وكالات



أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، دعم السودان للمبادرة المصرية العربية الرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مؤكدًا موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وخلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة اليوم الثلاثاء، شدد البرهان على رفض السودان لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا استعداد الخرطوم لوقف العمليات العسكرية بشكل فوري بمجرد انسحاب الميليشيات المسلحة من الأماكن التي تحتلها.