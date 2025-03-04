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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

07:55 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الأمم المتحدة

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وكالات

أكد المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن رئيس الجمعية شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس دعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وشهدت القمة حضور عدد من القادة والزعماء العرب، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

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الأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة اتفاق وقف النار في غزة
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