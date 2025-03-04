أحمد الشرع: عودة سوريا للجامعة العربية تأكيد لدورها في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

وكالات

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تمثل لحظة تاريخية تعكس الرغبة في تعزيز التضامن العربي، مشيرًا إلى أن بلاده كانت وما زالت من أوائل الدول الداعمة للحقوق العربية، وعازمة على المضي قدمًا في بناء مستقبل أفضل لشعبها وللأمة العربية.

وخلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، شدد الشرع على أن سوريا ترى اليوم محاولات جديدة لفرض حلول تسعى لإعادة رسم خرائط المنطقة على حساب دم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الدعوة لتهجير الفلسطينيين تهديد للأمة العربية بأسرها، وأن التهجير نواة مشروع أوسع يسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

كما اعتبر أن ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار للدول العربية، داعيًا إلى توحيد المواقف وتحمل المسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس السوري استعداد بلاده لإغاثة غزة ووضع حد للعدوان، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير. كما أشار إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك حقوق الشعب السوري، وأن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا للسلام في المنطقة برمتها، مما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة هذه التهديدات.

وأوضح الشرع أن سوريا متمسكة باتفاق 1974 الخاص بالفصل بين القوات، ولا يمكن القبول باستمرار تجاهل إسرائيل لهذا الاتفاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من الجنوب السوري. كما شدد على أن الشعب السوري سيكون إلى جانب أشقائه الفلسطينيين في كل خطوة نحو التحرير والعدالة.