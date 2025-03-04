رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نرفض التهجير والاستيطان بحق الشعب الفلسطيني

كتب- محمد شاكر:

قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إنَّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يرقى إلى تهديد وجودي.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن هناك دروسًا لا يمكن تجاوزها اتضحت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، في مقدمتها ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن فلسطين ستظل القضية المركزية للدول والشعوب العربية، وأن مواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية لا تتم من خلال الشعارات الرنانة أو المغامرات الطائشة لكن من خلال توجه استراتيجي يساند الموقف الفلسطيني.

ونوه بأن اليمن له موقف ثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في إقامة دولته وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا دعم جهود مصر والأردن والخطة العربية للتعافي والإعمار في قطاع غزة.

ولفت إلى أنَّ اليمين الإسرائيلي المتطرف يستهدف جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للعيش، مشددا على ضرورة مواجهة هذه التحديات.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

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