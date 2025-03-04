"لفرض الضم علينا".. رئيس الوزراء الكندي: ترامب يسعى لتدمير اقتصادنا

وكالات

نقلت وسائل إعلام كندية عن رئيس الوزراء جاستن ترودو تصريحاته الحادة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكد أن فرض الرسوم الجمركية على كندا قرار "غبي"، وأنه يسعى لإجراء نقاش مع ترامب في الأيام المقبلة لبحث هذه القضية.

وفيما يتعلق بالخلاف التجاري مع واشنطن، شدد ترودو على أن حكومته تنظر في مختلف الإجراءات الممكن اتخاذها إذا استمر فرض الرسوم الجمركية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن هذه الرسوم لها تداعيات على الوظائف والشركات، وأن الحكومة الكندية تسعى لوقف فرضها لأنها تضر بالعائلات.

وأضاف ترودو: "نريد أن نضمن عدم استمرار فرض الرسوم الجمركية أكثر مما ينبغي"، مؤكدًا أن ما يريده ترامب هو تدمير اقتصادنا لفرض الضم علينا.

وتابع: "إذا كان خيار ترامب هو تدمير اقتصادنا، فلا أعلم إذا كان بمقدورنا خوض مفاوضات معه بناء على هذه النية السيئة"، مشيرًا إلى أن أعذار ترامب لفرض الرسوم الجمركية غير مبررة.

أكد ترودو أن كندا لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة، مشددًا على أن الرسوم الجمركية ستضر الأمريكيين والكنديين معًا.

كما أشار إلى أن حكومته منفتحة لخوض مفاوضات مع واشنطن، لكنها لن تغض النظر عما يريده ترمب فعليًا، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي فرض الرسوم الجمركية على كندا كورقة مساومة.

وفي سياق الرد على هذه الإجراءات، قال ترودو: "سنمنح الشركات الكندية فرصة حتى لا تتأثر كثيرًا بفرض الرسوم الجمركية"، مؤكدًا أن الكنديين متحدون ويعلمون أن هذه هي اللحظة المناسبة للرد بقوة على ترمب.

وختم رئيس الوزراء الكندي تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب العمل من أجل رفع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن، محذرًا من أن ترامب يريد انهيار الاقتصاد الكندي بالكامل من أجل ضم بلادنا، وهذا لن يحدث أبدًا.