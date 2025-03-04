مسؤولون إسرائيليون: الهجوم الجديد على غزة قد يمهد الطريق لتنفيذ خطة ترامب

وكالات

نقلت مجلة "الإيكونوميست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أحداث الأشهر الـ17 الأخيرة تقتضي تبني استراتيجية جديدة لإدارة المخاطر، مؤكدين أن إسرائيل ستتصرف بناءً على قدرات أعدائها وليس فقط على تقييمات استخباراتها.

وأشار المسؤولون إلى أن أكثر المخاوف الإسرائيلية إلحاحًا تتعلق بغزة، مشددين على أنه إذا استمرت حركة حماس في رفض تعديل شروط الاتفاق، فإن إسرائيل ستشن هجومًا جديدًا على القطاع.

وأضافوا أن الهجوم الجديد على غزة قد يكون خطوة لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطة أو كيفية ارتباطها بالتصعيد المحتمل.