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أكسيوس: الجيش اللبناني دمر بنية تحتية لحزب الله

06:18 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش اللبناني دمر بنية تحتية تابعة لحزب الله وصادر مخازن ذخيرة للحزب، في تطور لافت يشير إلى تغيير في التوازن العسكري بجنوب لبنان.

وذكرت المصادر أن الخارجية الأمريكية قررت رفع التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان، في إطار استراتيجية تهدف إلى التأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وكذلك محاولة إضعاف حزب الله وتقليص نفوذه.

وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني دخل للمرة الأولى مناطق في جنوب لبنان كانت تحت سيطرة حزب الله، في ظل ما وصفه بتفاهم بين تل أبيب وواشنطن وبيروت على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأسابيع أو ربما أشهر، بهدف تمكين الجيش اللبناني من تأمين استقرار الوضع في الجنوب.

وأضافت المصادر أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة في لبنان تعمل بشكل جيد، معتبرة أن الفترة الحالية قد تشكل "فرصة تاريخية لتغيير الواقع في لبنان نحو الأفضل"، على حد تعبيرها.

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الجيش اللبناني حزب الله مخازن ذخيرة للحزب
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