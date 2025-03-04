واشنطن تصنّف “أنصار الله” منظمة إرهابية وتتهمها بتهديد التجارة العالمية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تصنّف جماعة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي وفاءً بأحد وعود الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن أنشطة الحوثيين تمثل تهديدًا لأمن المدنيين والقوات الأمريكية، فضلاً عن استقرار التجارة البحرية العالمية.

وأوضح أن الجماعة نفّذت منذ عام 2023 مئات الهجمات على السفن التجارية والقوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم تجنبوا مؤخرًا استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني.