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الرئيس العراقي: نحذر من المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية

05:49 م الثلاثاء 04 مارس 2025

عبد اللطيف جمال رشيد

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وكالات

حذر الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، من العواقب الكارثية للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وخلال كلمته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، دعا رشيد إلى تحرك عاجل لإعادة إعمار قطاع غزة، مقترحًا إنشاء صندوق خاص لدعم جهود الإعمار.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وشهدت القمة حضور عدد من القادة والزعماء العرب، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

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عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي القضية الفلسطينية
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