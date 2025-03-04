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الرئيس اللبناني في القمة العربية الطارئة: لا سلام دون تحرير أراضينا وإقامة دولة فلسطينية

05:42 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات

وكالات أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن "إسرائيل ما زالت تحتل أراضي لبنانية ونحن لا نتخلى عن أرضنا"، لافتًا إلى أن مصالح لبنان الوجودية هي مع محيطه العربي".

وأشار الرئيس اللبناني، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة انفتاح بلاده على العالم بالقول: ينبغي أن نكون منفتحين على العالم كله".

وأضاف الرئيس اللبناني: "لبنان عاد إلى مكانته تحت الشمس وإلى شرعيته الميثاقية والعربية"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائمًا: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية ولدينا أسرى في سجونها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أراض محتلة في لبنان مثل فلسطين وما زال لدينا أسرى في سجون الاحتلال"، مشددًا على أنه "لا سلام دون تحرير آخر شبر من أراضينا المعترف بها ولا سلام دون دولة فلسطين".

كما أشار إلى المعاناة التي مر بها لبنان، قائلاً: "لبنان عانى كثيرًا ولكنه تعلم من معاناته ألا يكون مستباحًا لحروب الآخرين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده "تعلم ألا يسمح باستعداء أي شقيق".

واختتم كلمته بالقول: "اليوم يعود لبنان إليكم بانتظار عودتكم إليه غدًا".

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جوزيف عون الرئيس اللبناني القمة العربية إقامة دولة فلسطينية
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