رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم خطة مصر لإعمار غزة

وكالات

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على رفض أي محاولات لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح كوستا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الأوروبية العربية في ظل الأوضاع الراهنة.

كما دعا إلى تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية ثابت ومستمر.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وشهدت القمة حضور عدد من القادة والزعماء العرب، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.