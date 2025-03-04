الرئيس الفلسطيني: نشكر ترامب على جهوده في وقف النار

وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات خطيرة، مشددًا على رفض دعوات التهجير القسري والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا الإدارة الأمريكية لدعم جهود الإعمار على هذا الأساس، كما وجّه الشكر لمصر وقطر على دورهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع، منوها إلى استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل، حال توفرت الظروف المناسبة.

وكشف الرئيس الفلسطيني عن قرار تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، بالإضافة إلى إصدار عفو عام عن المفصولين من حركة فتح، في خطوة لتعزيز الوحدة الداخلية.

وفي ختام كلمته، أكد أن الرؤية الفلسطينية ترتكز على تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، مع استلام الأجهزة الأمنية الموحدة لمهام حفظ الأمن في القطاع.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وشهدت القمة حضور عدد من القادة والزعماء العرب، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية.