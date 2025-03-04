العاهل الأردني: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم إدارة غزة وربطها بالضفة

وكالات

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة وضع تصور واضح وقابل للتنفيذ بشأن إدارة قطاع غزة وربطه بالضفة الغربية.

وخلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالقاهرة، اليوم التصريحات له، أكد الملك عبد الله الثاني، أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"،

وأشار العاهل الأردني إلى خطورة التصعيد في الضفة الغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما أدان الملك عبدالله الثاني قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفَا ذلك بأنه "مخالف للقانون الدولي".

ودعا إلى تحرك دولي فاعل لوقف هذه الانتهاكات ودعم جهود السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.