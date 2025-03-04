الجامعة العربية: قمة اليوم عنوانها عدم ارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني

وكالات

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن قمة اليوم هي حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية، مضيفًا أن قمة اليوم عنوانها عدم ارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، اليوم الثلاثاء، "لا يصح أن يُظلم الشعب الفلسطيني مجددا ويجب ألا تُرتكب في حقه نكبة جديدة، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية".

ولفت أبو الغيط، إلى أن إعادة إعمار غزة ممكن بوجود أهلها وانسحاب إسرائيل من القطاع، موضحًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو أساس المشكلة بأسرها.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض، ولا يمكن القبول بمشروعات ورؤى أمريكية غير قانونية بالمنطقة.