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المكسيك ترد برسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

04:46 م الثلاثاء 04 مارس 2025

المكسيك وأمريكا

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وكالات

تعتزم المكسيك الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية.

قالت الرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم" إنها ستعلن عن رسوم جمركية انتقامية ضد السلع الأمريكية يوم الأحد.

وذكرت "شينباوم" في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنه لا يوجد مبرر حقيقي يدفع الرئيس "دونالد ترامب" لفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من بلادها.

وتابعت في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي": "قررنا الرد بإجراءات جمركية وغير جمركية سأعلن عنها يوم الأحد".

ودخلت تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السلع الكندية والمكسيكية حيز التنفيذ صباح اليوم، لترد كندا بحزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

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