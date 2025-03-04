الرئيس الفلسطيني: أولويتنا تولي السلطة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن التقى الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية بالقاهرة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "تم وضع الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم في غزة".

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "الأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة".

وشدد الرئيس الفلسطيني: "أولويتنا تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".

وبدأت منذ قليل فعاليات القمة العربية غير العادية المخصصة للقضية الفلسطينية، والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتجه الأنظار على المستوى العربي والدولي إلى القمة الطارئة التي تناقش "خطة مصرية عربية" لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله.

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.