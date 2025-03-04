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بالفيديو.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوري ضمن وفود القمة العربية الطارئة

04:03 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وكالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويترأس السيسي أعمال القمة، التي انعقدت بناءً على طلب من دولة فلسطين، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بعد مشاورات مكثفة أجرتها مصر مع الدول العربية، بما في ذلك فلسطين، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

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عبد الفتاح السيسي أحمد الشرع القمة العربية العاصمة الإدارية الجديدة
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