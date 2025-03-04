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بدء توافد القادة العرب على مقر انعقاد القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية

03:34 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وكالات

بدأ، منذ قليل، توافد الرؤساء والقادة العرب المشاركون في القمة العربية غير العادية المخصصة للقضية الفلسطينية، على مقر انعقادها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتجه الأنظار على المستوى العربي والدولي إلى القمة الطارئة التي تناقش "خطة مصرية عربية" لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله.

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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القمة العربية العاصمة الإدارية القضية الفلسطينية قطاع غزة عبدالفتاح السيسي
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