مسؤول أمريكي: حماس لم تعد مهتمة بوقف إطلاق النار

وكالات

نقلت صحفية هآرتس عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن إسرائيل تفاوضت بحسن نية وسندعم قرارها بشأن الخطوات التالية.

وأضاف المتحدث، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تعد مهتمة بوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.

كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت إن استمرار إغلاق الاحتلال معابر القطاع ومنع دخول المساعدات إمعان في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وجريمة حرب.

وأضافت أن الاحتلال يستهدف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع ويعمق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، موضحة أنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني.

وتابعت حماس، أنه على المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة.

وأكملت: "في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال".