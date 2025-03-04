ماذا يحدث في جرمانا وما حقيقة 'تصريح' جنبلاط عن الدروز في سوريا؟ (فيديو)

بي بي سي

شهدت ضاحية جرمانا القريبة من العاصمة السورية دمشق تصعيدًا خطيرًا خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن السورية ومجموعة من المسلحين الدروز، مما أدى إلى توترات أمنية غير مسبوقة في المنطقة.

ومع استمرار الأزمة لعدة أيام، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الادعاءات والمعلومات المتداولة، بعضها يربط بين الدروز وإسرائيل في سياقات غير مؤكدة. ولأن التضليل الإعلامي في أوقات النزاعات قد يؤجج التوترات أكثر، قام فريق بي بي سي لتقصي الحقائق بالتحقق من بعض هذه الادعاءات لكشف مدى صحتها.