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والد جندي أسير بغزة: إذا لزم الأمر سننشر فيديوهات الخطف

03:15 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الجنود الإسرائيليين

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن والد الجندي الأسير ماتان إنغرست تهديده بنشر فيدوهات خطف الجنود الإسرائيليين خلال 7 أكتوبر الماضي، حيث قال: إذا لزم الأمر سننشر فيديوهات الخطف ونهز البلاد.

وتأتي هذه التصريحات وسط مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والانتقال إلى المرحلة الثانية منه في موعدها المقرر لضمان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

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الجنود الإسرائيليين إسرائيل نتنياهو
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