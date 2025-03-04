الاتحاد الأوروبي يعرب عن "أسفه العميق" إزاء فرض رسوم أمريكية على الواردات المكسيكية والكندية

بروكسل - (د ب أ)

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن "أسفه العميق" إزاء فرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات من المكسيك وكندا.

وقال المتحدث "هذه الخطوة تخاطر بعرقلة التجارة العالمية وإلحاق الضرر بالشركاء الاقتصاديين الرئيسيين وإيجاد غموض غير ضروري في الوقت الذي يعد فيه التعاون العالمي أكثر أهمية من أي وقت سبق".

وأضاف" هذه الرسوم تهدد سلاسل الإمداد المتكاملة والتدفقات الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف" الاتحاد الأوروبي يقف بحزم ضد الإجراءات الحمائية التي تقوض التجارة الحرة والنزيهة. ونطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في توجهها والعمل نحو حل تعاوني وقائم على القواعد يعود بالنفع على جميع الأطراف".