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الإمارات تؤيد الحكم بالمؤبد والغرامة على 53 من قيادات الإخوان

02:41 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الإمارات

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(وكالات)

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، أدانت المتهمين والبالغ عددهم 59 متهما، حيث حكمت على "53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وست شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم ".

وبخصوص الطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تقييد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة الثامن من إبريل المقبل للنظر في الطعن.

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