تركيا تستدعي السفير الإيراني بسبب انتقادات طهران لسياساتها

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن وزارة الخارجية التركية استدعت اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى أنقرة بسبب انتقادات طهران لسياساتها. ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد أبدى المسؤولون الإيرانيون انتقاداتهم العلنية لتركيا بشكل متزايد. وقد سبق وأرسلت أنقرة ملفاً بهذا الشأن إلى الجانب الإيراني. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مسائل السياسة الخارجية لا ينبغي أن تُستخدم كأدوات للسياسة الداخلية. ولذلك فإننا نفضل توصيل الرسائل الانتقادية بشكل مباشر إلى الأطراف المعنية بدلا من خلال التصريحات العامة". وتابعت الخارجية التركية: "نحن نقدر عاليا علاقاتنا مع إيران ونعتبر تعزيز العلاقات التركية الإيرانية أولوية".

جاء التحرك التركي بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية لسفير أنقرة، بعدما حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، طهران من زعزعة استقرار سوريا.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا، الثلاثاء، قالت فيه إن اجتماعا عقد الإثنين، بين السفير التركي حجابي كيرلانجيتش ومدير عام وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا، محمود حيدري.

وقال حيدري: "المصالح المشتركة للبلدين وحساسية ظروف المنطقة تتطلب تجنب التعليقات الخاطئة والتحليلات غير الواقعية، التي قد تؤدي إلى خلافات وتوتر في علاقاتنا الثنائية"، وفق رويترز.

وذكر فيدان، الأسبوع الماضي، في مقابلة تلفزيونية، أن السياسة الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل المسلحة "خطيرة" ويجب تغييرها.