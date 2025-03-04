إعلام عبري: إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة خلال أيام

(وكالات)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات عسكرية مكثفة في إسرائيل، وسط تقديرات باحتمال تجدد القتال في قطاع غزة خلال الأيام العشرة المقبلة، في حال لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بغزة.

وذكرت قناة "آي 24" العبرية، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعًا لبحث التطورات الأمنية، في ظل تصاعد التوتر حول مصير التهدئة في غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته قرب قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، عبر تحويل عدد من الكتائب إلى المنطقة، كما أصدرت القيادة الجنوبية في الجيش تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التحركات مع استمرار تعثر المفاوضات حول وقف إطلاق النار، وذلك بعد وقف إسرائيل لدخول المساعدات إلى القطاع بعد رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ومطالبتها بالدخول إلى المرحلة الثانية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد صرح في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل مستعدة للدخول إلى المرحلة الثانية ولكن بشرط الإفراج عن أسراها المحتجزين في غزة.