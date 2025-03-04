اغتيال قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات

على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، شنّت مسيرة إسرائيلية ضربة على منطقة صور في جنوب لبنان، ليعلن عن اغتيال شخصية بارزة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "شنّت مسيرة معادية غارة على المنطقة الواقعة في رشكنانية".

بالمقابل، كشف مسؤول إسرائيلي مقتل شخصية محورية في قوة الرضوان بحزب الله بغارة جنوب لبنان.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 بوساطة أمربكية، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 فبراير.

لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".

بالمقابل اعتبر لبنان استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية "احتلالا".