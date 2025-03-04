كتب- محمد نصار:

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، ملامح الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته "القاهرة الإخبارية، فإن الخطة تشتمل على البنود التالية:

1- تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

2- إدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة.

3- حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

4- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

5- محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

6- ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.

7- ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.

8- تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

9- ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

10- على المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

11- سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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