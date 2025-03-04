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"سلاحنا خط أحمر".. حماس ترد على وزير خارجية إسرائيل بشأن المرحلة الثانية

02:27 م الثلاثاء 04 مارس 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على حديث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، والذي قال خلاله إن تل أبيب مستعدة للمضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة بشرط نزع كامل للسلاح من القطاع

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، إن نزع سلاح الحركة "خط أحمر" ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كما تابع أن الحركة لن تقبل بمقايضة سلاحها بإعادة الإعمار ودخول المساعدات.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن كل حديث حول سلاح الحركة هراء، مؤكدا أن السلاح خط أحمر لدى حماس وكل الفصائل، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض. كذلك شدد على أن أي حديث عن ترحيل الغزيين من أرضهم مرفوض.

أتى ذلك رداً على كلام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال اليوم إن تل أبيب مستعدة للمضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة بشرط نزع كامل للسلاح من القطاع.

كما تابع أن هذا الشرط أساسي للانتقال للمرحلة الثانية، مهدداً بأن إسرائيل لو أرادت العودة للحرب لفعلت.

يشار إلى أن كلاً من إسرائيل وحركة حماس تتأهبان للعودة إلى الحرب، إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تخطط لتشديد حصارها على غزة كجزء مما أسمتها "خطة الجحيم" بهدف الضغط على حماس لإطلاق المزيد من الأسرى دون انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المدمر.

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حماس وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر وقف إطلاق النار في غزة سامي أبو زهري
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