"بالرقص والغناء".. مستوطنون يقتحمون مسجدًا بالضفة تحت حماية الاحتلال

(وكالات)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مسجد كيسان شرقي بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به أمين سر حركة "فتح" في كيسان أحمد غزال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن غزال، أن المستوطنين دخلوا ساحة المسجد، وأثاروا الفوضى من خلال الرقص والغناء، في مشهد استفزازي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد، والذي يواجه خطر الهدم بعد رفع أعلام الاحتلال عليه عدة مرات.

وأشار غزال إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في القرية، مستهدفين رعاة الأغنام، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل قوات الاحتلال.

ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سجلت الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين خلال الشهر الماضي، حيث تركزت الانتهاكات في نابلس والخليل بواقع 43 اعتداءً لكل منهما، تلتها رام الله بـ38 اعتداء، ثم القدس بـ25 حادثة.

وتشهد الضفة الغربية موجة متصاعدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة هذه الاعتداءات التي تأتي ضمن مخططات تهويدية تستهدف القرى والمناطق الفلسطينية.