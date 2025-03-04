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الأردن يستقبل أول دفعة من الأطفال الغزيين للعلاج على أراضيه

01:45 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الأردن

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(وكالات)

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن موقفها ثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشددة على أن غزة لأهلها، وأن الأردن يواصل دعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأردنية عن دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين المصابين إلى المملكة لتلقي العلاج، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها عمان لدعم أهالي القطاع في ظل الأوضاع المتفاقمة هناك.

وكان الملك عبدالله الثاني، قد صرح خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن والتي التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأردن سيستقبل 2000 طفل من المرضى في قطاع غزة. وحاول ترامب خلال تلك الزيارة إقناع الأردن باستقبال الفلسطينيين من غزة لديه إلا أن الملك عبدالله أكد رفض الأردن الواضح لهذا المقترح باعتباره تجاوز على الحق الفلسطيني.

وتنعقد اليوم، القمة العربية غير العادية التي تعقد لبحث القضية الفلسطينية في القاهرة. وتهدف مصر، من خلال هذه القمة المقررة اليوم، إلى التصدي لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ"توطين" الفلسطينيين بشكل دائم في دول عربية.

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