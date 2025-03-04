الصين تنتقد مضاعفة ترامب للرسوم الجمركية على منتجاتها

بكين - (د ب أ)

أدانت بكين اليوم الثلاثاء، مضاعفة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، حيث قالت إنه إذا أرادت الولايات المتحدة شن حرب جمركية أو حرب تجارية أو أي حرب أخرى عليها، فإن الصين ستواصل ذلك حتى النهاية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، إن الصين ترفض الإجراءات الأمريكية، وأن الإجراءات المضادة التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية، ضرورية من أجل حماية الحقوق والمصالح الصينية .

وأفاد لين بأن الضغط والإكراه والتهديدات، ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين ومع بكين، ناصحا الولايات المتحدة بالعودة إلى مسار الحوار والتعاون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر في وقت سابق - من خلال مرسوم أصدره - بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين، وهو ما تقرر في شهر فبراير الماضي.

ومن جانبها، ردت الصين بالإعلان عن فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الزراعية، وباتخاذ إجراءات أخرى ضد شركات أمريكية.