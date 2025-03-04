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لحظة وصول الشرع للقاهرة في أول زيارة له منذ تنصيبه

01:27 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أحمد الشرع

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(وكالات)

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للشرع إلى مصر منذ تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد 8 ديسمبر الماضي. كما يحضر القمة أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي وصل إلى القاهرة قبل الشرع.

وتهدف القمة، التي دعت إليها مصر، إلى مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، وسط مساعٍ عربية لمواجهة المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إعادة توطين الفلسطينيين في دول عربية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة حضور عدد من القادة العرب، إلى جانب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة.

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أحمد الشرع الرئيس السوري سوريا
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