إعلان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية حول فلسطين

01:24 م الثلاثاء 04 مارس 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

وصل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي مشاركة الرئيس اللبناني في القمة عقب زيارته إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ومن المقرر أن يعقد عون سلسلة من اللقاءات الرسمية في القاهرة قبل انطلاق أعمال القمة، التي تهدف إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة مخططات توطين الفلسطينيين في دول عربية، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب طرحها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الرئيس اللبناني يوسف رجي القمة العربية فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

25 صورة من تطوير سوق العتبة بالموسكي.. ومصير الباعة الجائلين بعد نقلهم
أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك