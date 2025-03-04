الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية حول فلسطين

(وكالات)

وصل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي مشاركة الرئيس اللبناني في القمة عقب زيارته إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ومن المقرر أن يعقد عون سلسلة من اللقاءات الرسمية في القاهرة قبل انطلاق أعمال القمة، التي تهدف إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة مخططات توطين الفلسطينيين في دول عربية، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب طرحها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.