القادة العرب يتوافدون على القاهرة لحضور القمة الطارئة.. من الحاضر والغائب؟

(وكالات)

بدأ قادة وممثلو الدول العربية في الوصول إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وسط مساعٍ لمواجهة خطط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتعلقة بتوطين الفلسطينيين في دول عربية.

وكان رئيس العراق، عبد اللطيف رشيد، من أوائل الواصلين، تلاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالإضافة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يترأس الدورة الحالية للقمة العربية.

كما وصل إلى القاهرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، يرافقه عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، فيما سجلت القمة حضورًا بارزًا للرئيس السوري، أحمد الشرع، الذي يزور مصر لأول مرة منذ توليه الحكم عقب سقوط نظام بشار الأسد، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني.

من جهته، وصل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى القاهرة قادمًا من السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بينما يمثل الكويت في القمة ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ويترأس الملك الأردني، عبد الله الثاني، وفد بلاده.

بالفيديو: لحظة وصول رئيس الجمهورية العماد #جوزاف_عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية pic.twitter.com/doyKsLqMiL — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) March 4, 2025

وعلى مستوى التمثيل الوزاري، أعلنت تونس أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية، محمد النفطي، بقيادة وفد بلاده في القمة، مع مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري. كما قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عدم الحضور شخصيًا، وأوكل المهمة لوزير الخارجية، أحمد عطاف.

أما بشأن المغرب، فلم تؤكد الرباط بعد مشاركة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي اعتاد إيفاد ولي عهده أو أحد كبار المسؤولين لتمثيل بلاده في القمم العربية.

وفي سياق متصل، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة، وسط توقعات بمشاركة واسعة من القادة العرب لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة.